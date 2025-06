Open Day Emicrania | il 19 giugno visite e servizi gratuiti in oltre 110 Ospedali Bollino Rosa di Fondazione Onda ETS

Scopri come affrontare l’emicrania con le visite e i servizi gratuiti offerti durante l’Open Day del 19 giugno presso l’Ospedale Spaziani di Frosinone. Un’occasione unica per ricevere consulenze specialistiche e conoscere le strategie di prevenzione, in collaborazione con la Fondazione Onda e oltre 110 ospedali bollino rosa. Non perdere questa opportunità: prenota subito al numero 0775 8822348 e prenditi cura della tua salute!

Fondazione Onda ETS con ASL Frosinone, il 19 giugno dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, presso l'Ospedale Spaziani (palazzina Q, piano 3), organizzano l’Open Day dedicato all’emicrania. Necessaria la prenotazione al numero 0775 8822348 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 14) e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Open Day Emicrania: il 19 giugno visite e servizi gratuiti in oltre 110 Ospedali Bollino Rosa di Fondazione Onda ETS

Mettilo in agenda! Giovedì 19 giugno, la #ASLRoma1 partecipa all’Open Day Emicrania organizzata da Fondazione Onda! Tutti i dettagli nella nostra news https://ow.ly/cJyl50W4MQr Ti aspettiamo! #ASLRoma1 @RegioneLazio @SaluteLazio Partecipa alla discussione

#Emicrania: il 19 giugno 2025 dalle ore 8.00 servizi gratuiti a Chieti e Vasto per l'(H) Open day di @FondazioneOnda Consulenze neurologiche, colloqui telefonici e un webinar dedicato Scopri tutti i dettagli: http://asl2abruzzo.it/emicrania-servizi-gratui Partecipa alla discussione

Emicrania: specificità di genere