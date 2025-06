Omicidio-suicidio a Savigliano? Trovati senza vita madre e figlio in un alloggio del centro

Una tragedia sconvolge Savigliano: donna e figlio trovati senza vita in un alloggio del centro, in circostanze ancora da chiarire. I vicini, insospettiti dall’insostenibile odore di gas, hanno chiamato i soccorsi, portando alla tragica scoperta. La comunità si stringe nel dolore davanti a un episodio che lascia molte domande senza risposta. Le autorità stanno indagando per far luce su questa triste vicenda.

Due corpi senza vita sono stati trovati in un alloggio in via Trento a Savigliano, in provincia di Cuneo. Si tratta di una donna, 72 anni, e del figlio di 40 anni. Sono stati i vicini di casa a chiedere l’intervento di vigili del fuoco, a causa del forte odore di gas che arrivava dall’alloggio, in un condominio del concentrico. Una volta all’interno, i carabinieri hanno scoperto i due morti;. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Omicidio-suicidio a Savigliano? Trovati senza vita madre e figlio in un alloggio del centro

