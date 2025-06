Omicidio Elena Belloli l’ultimo messaggio del marito Rubens Bertocchi a un amico dopo averla uccisa | “Ora mi sparo”

Un dramma sconvolgente scuote la tranquilla cittadina di Cene, Bergamo. Rubens Bertocchi, in un gesto estremo, avrebbe ucciso la moglie Elena Belloli e poi si sarebbe tolto la vita, lasciando dietro di sé una scia di dolore e mistero. Il suo ultimo messaggio a un amico, con le parole “ora mi sparo”, apre uno squarcio sulla tragedia che ha attraversato questa famiglia. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa tragica vicenda.

Rubens Bertocchi avrebbe ucciso sua moglie Elena Belloli nel pomeriggio del 5 giugno nella loro abitazione a Cene (Bergamo) e poi si sarebbe tolto la vita. Dopo aver sparato alla 52enne, avrebbe inviato un messaggio a un amico dicendogli quello che aveva fatto e che si sarebbe suicidato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

