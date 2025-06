Omicidio di Martina | il 18 giugno accertamenti sui cellulari di Tucci

Il mistero sull’omicidio di Martina Carbonaro si infittisce: il prossimo 18 giugno, i cellulari di Alessio Tucci e della sua famiglia saranno sottoposti a un'analisi forense, nel tentativo di fare luce su un caso che ha sconvolto Afragola. La vicenda, ancora avvolta nel dolore e nella suspense, prosegue con nuovi accertamenti che potrebbero rivelare dettagli fondamentali sulla tragica vicenda.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà effettuata il prossimo 18 giugno la copia forense dei cellulari della famiglia di Alessio Tucci, il 19enne reo confesso dell’omicidio di Martina Carbonaro, uccisa ad Afragola, in provincia di Napoli. Lo scorso 28 maggio, su disposizione della Procura di Napoli Nord, che sta coordinando le indagini sul femminicidio della 14enne, sono stati messi sotto sequestro i telefoni del 19enne e anche dei cinque componenti della sua famiglia che non risultano iscritti nel registro degli indagati. Tucci è in carcere con l’accusa di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Omicidio di Martina: il 18 giugno accertamenti sui cellulari di Tucci

In questa notizia si parla di: Omicidio Martina Giugno Cellulari

Martina Patti, verso la perizia psichiatrica: dopo la condanna per l’omicidio della piccola Elena, la Corte nomina due esperti - Martina Patti, condannata a 30 anni per l'omicidio della figlia Elena, affronta ora una perizia psichiatrica.

Femminicidio Martina Carbonaro: sequestrati i cellulari a tutti i familiari di Alessio Tucci - La Procura di Napoli Nord ha fissato per il 18 giugno la copia forense di 6 dispositivi: oltre a quello di Alessio Tucci ci sono quelli del suo nucleo ... fanpage.it scrive

Cosa sappiamo sull'omicidio di Martina e cosa potrebbe potrebbe dirci l'autopsia - Tra le ipotesi c'è anche quella che Tucci avrebbe lasciato la ragazza agonizzante ma ancora in vita. Solo il medico legale potrà fare chiarezza ... Da napolitoday.it

Valditara: «Stop ai cellulari alle superiori e genitori meno concessivi. Tolleranza zero sulla violenza dei prof sui social» - Ministro Valditara, l'omicidio di Martina ad Afragola, come capitò per quello di Giulia Cecchettin, ha scosso nuovamente le coscienze. «Tutti i femminicidi lasciano una scia ... Come scrive ilgazzettino.it

FEMMINICIDIO Martina Carbonaro, una testimone: Ex fidanzato ha partecipato a ricerche, era normale