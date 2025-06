Omicidio di Elena Belloli la Rete bergamasca contro la violenza domenica in piazza

Domenica, la piazza di Bergamo si trasformerà in un simbolo di protesta e solidarietà contro la violenza di genere. La tragica vicenda di Elena Belloli, vittima di femminicidio, ha sconvolto la comunità e acceso i riflettori su un tema ancora troppo presente nelle nostre vite. La rete bergamasca contro la violenza di genere invita tutti a partecipare, perché solo uniti possiamo fare la differenza e cambiare le cose.

Bergamo. “Ancora una volta nel nostro territorio la violenza di genere uccide. Non è una tragedia familiare, non è un omicidio-suicidio: chiamare le cose con il loro nome è fondamentale, sempre. È un femminicidio – dichiara la Rete bergamasca contro la violenza di genere -. Si chiamava Elena Belloli, aveva 51 anni, impiegata, madre di due figli di 11 e 20 anni. Viveva a Cene, in Val Seriana. Giovedì sera il marito Rubens Bertocchi, nella loro casa, le ha sparato e poi si è ucciso. Le prime cronache ci dicono che l’uomo era geloso: credeva che Elena lo tradisse. Ecco, questo è il femminicidio. Un uomo che uccide per possedere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Omicidio di Elena Belloli, la Rete bergamasca contro la violenza domenica in piazza

In questa notizia si parla di: Elena Violenza Omicidio Belloli

Omicidio Elena Belloti, l’ultimo messaggio del marito Rubens Bertocchi a un amico dopo averla uccisa: “Ora mi sparo” - Rubens Bertocchi avrebbe ucciso sua moglie Elena Belloli nel pomeriggio del 5 giugno nella loro abitazione a Cene (Bergamo) e poi si sarebbe tolto la vita ... Riporta fanpage.it

Elena uccisa dal marito, Sueli – chiusa in casa dal compagno – muore per sfuggire a un incendio: scia di violenza senza fine - L’orrore della morte di Maria Denisa Paun (Adas), il cui cadavere è stato trovato decapitato l’altro ieri dopo un mese dalla scomparsa. E ieri sera un nuovo caso di femminicidio, un’altra storia di fe ... Secondo giustizianews24.it

Elena Belloli, uccisa dal marito con un colpo di pistola: omicidio-suicidio a Cene - L'uomo dopo aver tolto la vita alla donna si è suicidato. Si tratta del secondo femminicidio in un giorno in Lombardia, dopo la morte a Milano di Sueli Barbosa per cui è stato fermato per omicidio il ... Riporta milanotoday.it

Asesinato Hernan Bernal General Rodriguez inseguridad violencia Rodolfo Belloli Diario Accion