Omicidio Denisa e Ana l’agghiacciante ipotesi sul killer Vasile Frumuzache

Un evento agghiacciante scuote il mondo del crimine e della giustizia: Vasile Frumuzache, accusato di due femminicidi, è stato brutalmente aggredito in carcere da un parente di una delle vittime. La notte di violenza desta inquietanti interrogativi sulla sicurezza dei detenuti e sulle dinamiche di vendetta che si scatenano dietro le sbarre. Una vicenda che si confronta con il lato oscuro della società e ci invita a riflettere sull’inevitabile peso della giustizia.

Vasile Frumuzache, 32enne romeno accusato di due femminicidi, è stato aggredito nel carcere di Prato da parte di un altro detenuto, un parente della donna scomparsa e uccisa il 1° agosto 2024, la 27enne romena Ana Maria Andrei, delitto confessato ieri sotto interrogatorio degli inquirenti. Gli ha versato dell’olio bollente sul volto ed ora è ricoverato al pronto soccorso. “L’autore ha potuto agire indisturbato senza alcun controllo”, precisa il procuratore di Prato, Luca Tescaroli in un comunicato. “Il fatto è di particolare gravità, perché ogni persona, anche se in ipotesi responsabile di gravi crimini, ha il preciso diritto di essere tutelata, trattata con umanità e rispettata come essere umano”, afferma Tescaroli, che ha aperto un procedimento penale sulla vicenda. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it