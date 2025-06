Omicidio a Quarto | padre soffocato con un cuscino dai 2 figli per la pensione della madre

Un omicidio scuote Quarto, il tranquillo comune alle porte di Napoli, rivelando una storia agghiacciante di violenza familiare. La tragica vicenda di Antonio Di Gennaro, 72 anni, trovato incellofanato e nascosto in una cassapanca sul terrazzo, lascia senza parole. Due figli, motivati dalla disperazione per la pensione della madre, avrebbero commesso un gesto tanto crudele quanto sconvolgente. La veritĂ sta emergendo, ma il mistero rimane fitto: cosa ha spinto questa famiglia al limite?

Il corpo di Antonio Di Gennaro nascosto in una cassapanca. Quello scoperto dai carabinieri a Quarto, popoloso comune alle porte di Napoli, è un crimine tanto efferato quanto sconcertante. Il corpo di Antonio Di Gennaro, 72 anni, è stato rinvenuto incellofanato dentro una cassapanca, abbandonata sul terrazzo di un'abitazione di via Cicori. Un macabro ritrovamento che ha messo fine a un giallo iniziato con la sua improvvisa scomparsa il 3 giugno. A ucciderlo sarebbero stati i suoi stessi figli: Michele Di Gennaro, 42 anni, ingegnere biomedico, e Andrea Di Gennaro, 34 anni, personal trainer. Due uomini conosciuti come rispettabili, incensurati, stimati nel loro ambiente.

In questa notizia si parla di: Quarto Omicidio Padre Soffocato

