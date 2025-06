Omicidi stupri violenze e arresti Un anno vissuto pericolosamente

Un anno intenso e carico di sfide per le forze dell’ordine di Monza, che hanno affrontato un susseguirsi di crimini gravi e situazioni di grande pericolo. Dall’arresto di uno stupratore albanese all’indagine sull’estorsione milionaria, passando per episodi di violenza e traffico di droga. La lotta contro il crimine non si ferma, e il coraggio degli uomini e delle donne dei carabinieri dimostra come la sicurezza sia una priorità costante.

Lo stupratore albanese. L’estorsione da 8 milioni di euro. L’anziano preso a colpi di mazza da baseball da un ragazzino, l’assassino della cognata. Gli spacciatori, con complicità di un medico, di oppioidi. La barista violentata. Un anno di grande lavoro quello dei carabinieri del Comando provinciale di Monza. Tanti fatti di sangue preoccupanti. Il Nucleo investigativo lo scorso anno ha rintracciato e arrestato in Inghilterra un albanese riconosciuto colpevole di atti persecutori, sequestro di persona, violenza sessuale aggravata e violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna, all’epoca dei fatti minorenne, con la quale aveva una relazione affettiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidi, stupri, violenze e arresti. Un anno vissuto pericolosamente

In questa notizia si parla di: Anno Omicidi Stupri Violenze

In un anno raddoppiati gli omicidi commessi da minori - In un solo anno, gli omicidi commessi da minorenni in Italia sono più che raddoppiati, passando dall’11,8% nel 2024 rispetto al 4% del 2023.

Vengono in Italia, li manteniamo, li curiamo, gli diamo i soldi per il telefono e come ci ripagano? Violenze, stupri, spaccio di stupefacenti, minacce e omicidi. Basta! È ora di dire basta! Altro che cittadinanza dopo 5 anni. I nostri antenati si stanno rivoltando nelle Partecipa alla discussione

Violenze sulle donne, a Perugia aumentano gli stupri: tutti i dati - PERUGIA - Violenza sulle donne, a Perugia aumentano abusi e stupri e a Terni triplicano le ... A livello nazionale, nel 2024 gli omicidi con vittime donne sono stati 113, 99 delle quali in ambito ... Da ilmessaggero.it

Violenza sulle donne, aumentano stupri, stalking e maltrattamenti. I dati Criminalpol - Nel 2024, gli omicidi con vittime ... non sono soltanto gli stupri ma anche gli altri reati "sentinella" cioè quei delitti "che, spesso già parte integrante della violenza di genere, possono ... Lo riporta tg24.sky.it

Aumentano gli stupri, 113 donne uccise nel 2024 - così come sono diminuiti nell'ultimo anno gli omicidi nel totale, 341 nel 2023 e 321 nel 2024, nel secondo c'è, invece, un incremento costante nel tempo che vede un aumento degli stupri del 6% ... Lo riporta ansa.it

2019: un anno di cronaca e di violenze sulle donne