omicida e padre di famiglia la vita segreta di vasile nascondeva l inferno

Vasile Frumuzache, uomo apparentemente normale e padre di famiglia, nascondeva un inferno oscuro dietro una vita quotidiana apparentemente serena. La sua doppia identità si è svelata quando gli agenti lo hanno arrestato nella sua abitazione di Monsummano Terme, lasciando il paese sgomento. Mentre la famiglia si trova ora in uno stato di shock e incertezza, emerge un quadro inquietante di un uomo che nascondeva molto più di quanto si potesse immaginare.

La mattina portava i bambini a scuola mano nella mano con la moglie. E secondo le testimonianze lo avrebbe fatto anche nel giorno del fermo, avvenuto 2 settimane dopo aver ucciso la escort Denisa Paun. Ieri mattina invece non c’era nessuno nell’abitazione di Monsummano Terme dove l’assassino reo confesso Vasile Frumuzache viveva con la famiglia e dove è stato arrestato dai carabinieri, mentre pare che la moglie e i figli di 4 e 5 anni siano stati al momento allontanati e messi in una struttura, anche per proteggerli dal clamore della notizia. Originario della Romania, Vasile si era trasferito a Monsummano, dove vi è una nutrita comunità di suoi connazionali e altri provenienti dell’est Europa, nel 2023, da Trapani, dove già aveva incontrato quella che poi è diventata l’attuale moglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it