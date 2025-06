Omaggio a Carmen Artocchini | l' Archivio di Stato la ricorda nel giorno del suo compleanno

Mercoledì 11 giugno alle ore 17:30, l'Archivio di Stato di Piacenza rende omaggio a Carmen Artocchini nel giorno del suo compleanno, celebrando la sua straordinaria carriera e il contributo alla cultura. Studiosa appassionata e riconosciuta a livello nazionale, Carmen ha ricevuto il prestigioso premio "L’Italia delle donne" nel 2025, testimonianza della sua dedizione alle storie invisibili di donne incredibili. Un evento imperdibile per onorare una figura di grande ispirazione.

Mercoledì 11 giugno alle ore 17,30 l'Archivio di Stato di Piacenza ricorda Carmen Artocchini nel giorno del suo compleanno. La studiosa piacentina, l'8 marzo 2025, ha ricevuto il premio l'Italia delle donne "Storie invisibili di donne incredibili" rilasciato dal Dipartimento per le Pari. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Omaggio a Carmen Artocchini: l'Archivio di Stato la ricorda nel giorno del suo compleanno

In questa notizia si parla di: Carmen Artocchini Archivio Stato

Declassamento dell’Archivio di Stato di Genova: “Scelte miopi di ministri che non conoscono gli archivi” - Tra i 9 Archivi di Stato di livello dirigenziale non generale italiani, nota l’associazione, Genova è l’unica vittima di questa scelta. Tuttavia non è una novità in Italia: l’Archivio di ... Come scrive msn.com

Archivio di Stato, cimeli fascisti rubati: quattro indagati - In due anni Emanuele Lombi e Jonathan Fondi, operai della ditta St Servizi Tecnologi, hanno depredato l’Archivio Centrale dello Stato, rubando 847 cimeli di epoca fascista. Furti compiuti per ... Si legge su roma.corriere.it

Archivio di Stato, la sentenza: quattro condannati e sette assolti. «Un primo punto» - AREZZO, 15 maggio 2025 – La sentenza dopo sette anni: sono arrivate quattro condanne e sette assoluzioni al processo ad Arezzo per il caso giudiziario dell’Archivio di Stato, risalente al 20 ... Come scrive lanazione.it

Ricordando Carmen: presentazione della Bibliografia di Carmen Artocchini: Qualcosa as plucca seimpar