Oltre 2 quintali di cocaina trovati sulla nave Grimaldi car carrier Grande Nigeria erano occultati nei cofani di 2 auto

Un maxi sequestro scuote il mondo del narcotraffico: oltre due quintali di cocaina sono stati scoperti a bordo della nave cargo "Grande Nigeria" della Grimaldi, nascosti nei cofani di due automobili. Proveniente dal Brasile e diretto in Argentina, l'intervento si è svolto durante i controlli al porto di Montevideo, dimostrando ancora una volta quanto le operazioni di sorveglianza siano cruciali nella lotta contro il traffico illecito internazionale. Un risultato che rafforza l'impegno delle forze di sicurezza nel contrasto alla criminalità organizzata.

Proveniva dal porto brasiliano di Paranaguá ed era diretta a Zarate, in Argentina; il ritrovamento nel corso dei controlli allo scalo di Montevideo Oltre 2 quintali di cocaina sono stati trovati e sequestrati sulla nave cargo "Grande Nigeria" della compagnia Grimaldi, nel corso dei controlli.

