Ollie Watkins si ritira dalla squadra dell’Inghilterra con lieve lesioni

L’attesa per i prossimi impegni della Nazionale inglese si fa subito più incerta: Ollie Watkins, protagonista indiscusso del cammino fino alle semifinali di Euro 2024, si ritira dalla squadra a causa di una lieve lesione. Questa notizia, confermata dall’autorevole sito 101greatgoals, apre un nuovo capitolo per l’Inghilterra, che dovrà ora fare affidamento su altre risorse per affrontare le sfide che li attendono. La fase cruciale è ancora tutta da scrivere.

2025-06-06 21:27:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’Inghilterra è stata distribuita in una battuta d’arresto in vista dei loro prossimi apparecchi, con l’attaccante Ollie Watkins che si ritira dalla squadra a causa di un infortunio. L’attaccante dell’Aston Villa, che ha svolto un ruolo fondamentale nella corsa dell’Inghilterra alle semifinali Euro 2024, si era unita alla squadra di Thomas Tuchel per il loro campo di addestramento in Spagna. Tuttavia, l’associazione del calcio ha confermato che Watkins non giocherà parte alla pausa internazionale di giugno, come precauzione su un problema minore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

