Olimpiadi sfratto a Sanremo | il Festival sulla Rai slitta per mandare in onda le gare di Milano-Cortina

Le Olimpiadi di Milano-Cortina hanno rivoluzionato il calendario televisivo italiano, spostando anche il tradizionale Festival di Sanremo alla fine di febbraio. Un cambiamento inaspettato che promette di portare una ventata di novità e suspense tra gli appassionati: la musica si prepara a incontrare l’atletica in un duello senza precedenti, lasciando il pubblico con il fiato sospeso e l’attesa alle stelle.

BELLUNO - Sanremo è sempre Sanremo ma il prossimo Sanremo non avrĂ la solita collocazione temporale di Sanremo. Il festival slitterĂ alla fine di febbraio perchĂ© nel. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Olimpiadi, sfratto a Sanremo: il Festival sulla Rai slitta per mandare in onda le gare di Milano-Cortina

