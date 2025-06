olanda le elezioni anticipate si terranno il 29 ottobre

In un clima di incertezza politica, l'Olanda si prepara a vivere un momento cruciale con le elezioni anticipate fissate per il 29 ottobre. Dopo le dimissioni del premier Dick Schoof, causate dal ritiro di Wilders dalla coalizione, il paese si avvia verso una nuova fase di scrutinio. La ministra dell’Interno, Judith Uitermark, annuncia un impegno condiviso con le autorità locali e le parti interessate: preparare un percorso stabile e trasparente verso questa importante consultazione.

In Olanda sono state fissate per il 29 ottobre le elezioni anticipate, dopo che il premier Dick Schoof ha annunciato le dimissioni a seguito del ritiro del partito di estrema destra di Geert Wilders dalla coalizione quadripartita di governo. L'annuncio in un post su X. L'annuncio è stato dato dalla ministra dell'Interno, Judith Uitermark, in un post su X. "Nel prossimo periodo, lavorerò con i Comuni e le altre parti interessate per preparare questo giorno importante per la nostra democrazia, affinché si svolga senza intoppi ", ha riferito.