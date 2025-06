Oggi le comiche | Trump e Musk come Stanlio e Ollio ma con conseguenze serie

Oggi le comiche tra Trump e Musk sembrano il remake di Stanlio e Ollio, ma con conseguenze davvero serie. Due protagonisti che, tra battute e accuse, rischiano di scuotere l’intero panorama politico ed economico, lasciando dietro di sé un vortice di polemiche e scompiglio. Mentre in Borsa i miliardi si muovono, tra speranze e timori, si apre uno scenario imprevedibile che potrebbe cambiare volto al futuro.

Ve li ricordate Stanlio ed Ollio, i mitici Stan Laurel ed Oliver Hardy? Ieri sono stati battuti da Donald Trump ed Elon Musk. Il primo dà del pazzo avido al secondo, Elon descrive il Presidente come uno sperperatore di denaro pubblico, accusa pesantissima per il Gop americano, e del pervertito cliente di Epstein, il lenone della prostituzione minorile del jet-set. Intanto in Borsa, per summa gioia degli ingenui risparmiatori, i miliardi si bruciano come cerini nelle mani di questo duo, che se non fosse tragicamente al potere, ma solo su una sit-com, sarebbe veramente comico. Certo se poi Donald fosse Presidente del Molise, e non degli Stati Uniti, non influenzerebbe la politica e l’economia mondiale, e se l’altro fosse solo un ragazzino con il suo drone giocattolo non metterebbe a rischio la sicurezza satellitare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it