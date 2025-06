Oggi i calendari Serie A 2025 2026 | criteri orario e dove vederlo in tv

Oggi, nel cuore di Parma al termine del Festival del Calcio, si svelano i segreti della nuova stagione Serie A 2025-2026. Con il ritorno di grandi sfide, sorprese e attese, il calendario si presenta come un vero spettacolo di emozioni, pronto a guidarci tra cambi di panchina, conferme e nuove sfide. Ma quali sono i criteri per gli orari e dove poter seguire tutto in TV? Scopriamolo insieme.

È già tempo di pensare a quella che sarà la nuova Serie A. Tra cambi in panchina, conferme insperate, caccia al Napoli e riscatto delle big, la nuova stagione sarà pronta ad entrare in scena nel weekend del 23-24 agosto, per concludersi nelle date del 23-24 maggio 2026. Già oggi, a Parma, una volta conclusosi il Festival del Calcio, le venti componenti conosceranno il loro percorso, con il nuovo calendario che verrà svelato. Calendari Serie A: criteri del sorteggio. L’inizio della cerimonia è previsto alle ore 18.30. Al termine di questa, partirà il sorteggio. Presente ancora l’ asimmetria, con la sequenza delle gare d’andata che sarà dunque diversa da quelle del ritorno. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Serie A, Simonelli: «Calendari? Sarà una scelta difficile, bisogna tenere conto delle necessità di Inter e Napoli; sulla sede dello Spareggio dico questo» - Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha commentato le sfide legate alla programmazione dei calendari e alla sede dello spareggio, sottolineando le difficoltà nel conciliare le esigenze di Inter e Napoli.

Sorteggio calendario Serie A 25/26: data, orario, regolamento e dove vederlo