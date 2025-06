Oggi compirebbe 11 anni un ulivo ricorda Daniele

Oggi, nel giardino della scuola Don Guido Cagnola di Gazzada Schianno, si celebra un momento di memoria e speranza. Un ulivo, simbolo di pace e rinascita, sarà piantato in onore di Daniele Paitoni, che oggi avrebbe compiuto 11 anni. Un gesto toccante per ricordare un bambino che non può festeggiare con la famiglia, ma che vive nel cuore di tutti coloro che credono nella forza dell’amore e della memoria. La data segna anche un messaggio di rinascita e solidarietà .

Nel giardino della scuola Don Guido Cagnola a Gazzada Schianno oggi sarĂ messo a dimora un ulivo con una dedica speciale, ricordare il compleanno di un bambino che non può festeggiare con la mamma, i nonni, i compagni. Non c’è la torta con le candeline, l’ulivo è per Daniele Paitoni, strappato alla vita dal gesto omicida del padre il primo gennaio 2022. "Oggi il mio Daniele compie 11 anni – dice commossa la mamma Silvia Gaggini – la data coincide con la fine dell’anno scolastico, un momento felice per i bambini, per i suoi compagni di quinta elementare. Anche lui avrebbe festeggiato, manifestando la sua gioia, contagiosa, così abbiamo proposto alla scuola e all’amministrazione comunale questa iniziativa, mettere a dimora un ulivo nel giardino scolastico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Oggi compirebbe 11 anni, un ulivo ricorda Daniele

