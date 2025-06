Oggi 6 giugno è San Norberto da Magdeburgo | si converte dopo una caduta da cavallo

Oggi, 6 giugno, celebriamo San Norberto da Magdeburgo, un uomo che ha vissuto una trasformazione sorprendente dopo una caduta da cavallo. La sua conversione improvvisa e ardente lo ha portato a diventare vescovo e modello di fede per molti. La sua storia, ricca di potenza e ispirazione, ci ricorda come un singolo momento possa cambiare per sempre il corso della vita. Scopriamo insieme questa straordinaria vicenda di fede e rinascita...

Vescovo di Magdeburgo, san Norberto ha una conversione folgorante dopo una caduta da cavallo: da quel momento la sua vita cambia per sempre e si avvia verso la santità. La storia di conversione di san Norberto di Magdeburgo, che si commemora oggi 6 giugno, per alcuni aspetti ricorda quella di san Paolo, una folgorazione improvvisa.

San Norberto/ Santo del giorno, il 6 giugno si celebra il fondatore dei Premostratensi - Il 6 giugno 2018, come ogni anno ... dell’ordine venne inibito dalla volontà di Papa Innocenzo III. Norberto si spense a Magdeburgo e attualmente le sue spoglie si trovano a Praga. Si legge su ilsussidiario.net

