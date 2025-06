Offerta di lavoro il Comune di Cecina cerca bagnini per l' estate | come fare domanda

Se sei alla ricerca di un'opportunità estiva e ami il contatto con il pubblico, questa è la tua occasione! Il Comune di Cecina cerca bagnini qualificati per la stagione balneare, offrendo un'esperienza unica tra sole, mare e servizi pubblici. Scopri come fare domanda e unisciti al team che garantisce sicurezza e divertimento sulle spiagge cecinesi. Non lasciarti sfuggire questa possibilità: il futuro ti aspetta sotto il sole toscano!

Il Comune di Cecina cerca personale in possesso dei requisiti di legge per il servizio di sorveglianza spiagge per la stagione balneare (bagnini), con inizio dal 15 giugno e termine al 15 settembre. Le disponibilità acquisite saranno immediatamente trasmesse a operatore economico qualificato per. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Offerta di lavoro, il Comune di Cecina cerca bagnini per l'estate: come fare domanda

