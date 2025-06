Occhio alla velocità la polizia municipale piazza nuovi autovelox lungo le strade cittadine

Occhio alla velocità: la polizia municipale intensifica i controlli con nuovi autovelox lungo le strade cittadine. Per garantire la sicurezza di tutti, il Comando ha disposto la prosecuzione delle operazioni di monitoraggio lungo i principali assi viari più trafficati, utilizzando dispositivi all’avanguardia come Scout. Rispettare i limiti di velocità non è solo una questione di multa, ma di tutela della vita di ciascuno: guidiamo con responsabilità.

Il Comando del Corpo di Polizia municipale, nell'ottica della prevenzione dei sinistri stradali, ha disposto la prosecuzione dei servizi di controllo della velocità con Autovelox lungo i principali assi viari cittadini più interessati dal traffico e con il dispositivo Scout per il rilevamento.

