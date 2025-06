Obiettivo Mediobanca Lovaglio | L’operazione sarà di successo Adesioni importanti

Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Banca MPS, si mostra fiducioso riguardo all’operazione Mediobanca, evidenziando l’importanza di adesioni significative, stimando raggiungimenti intorno al 66,7%. Questa operazione rappresenta un momento cruciale di trasformazione nel settore bancario, aprendo nuove prospettive di crescita e innovazione. Penso che, grazie a questa iniziativa, il mercato e le logiche di fare banca cambieranno radicalmente, portando vantaggi strategici e competitivi.

"Noi siamo convinti che la nostra Ops su Mediobanca sarà di successo e riusciremo ad avere adesioni importanti. Penso verso il 66,7 per cento". L'amministratore delegato di Banca Mps Luigi Lovaglio, ospite ieri negli studi di Sky Tg24, ha affrontanto il tema caldo dell'operazione Mediobanca, tornando a definirla "un'operazione di mercato che parte da logiche di cambiamento sia del mercato che delle logiche di fare banca" con l'obiettivo di creare una "terza forza del sistema bancario" e generare "enorme valore per tutti" mentre non ha a che fare con i "salotti" e i giochi di potere. E ancora: "In questi mesi non ho mai sentito la parola potere nei corridoi della mia banca.

