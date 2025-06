O dentro o fuori | l' ultimatum del Psg a Donnarumma per il rinnovo

Il futuro di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain si gioca in un ultimatum senza mezze misure: accettare le nuove condizioni o prepararsi a cambiare aria. Secondo Le Parisien, il club è stato categorico, lasciando il portiere di fronte a una scelta che potrebbe cambiare il suo destino in Ligue 1. La tensione è alle stelle, ma quale sarà la sua decisione?

Secondo Le Parisien il club sarebbe stato durissimo: "O il portiere accetta le condizioni del rinnovo oppure chieda di essere trasferito". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - O dentro o fuori: l'ultimatum del Psg a Donnarumma per il rinnovo

