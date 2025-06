Nuovo tabellone per Atb e Teb ecco gli orari per l’estate

L’estate a Bergamo porta con sé anche nuove rotte e orari per il trasporto pubblico, pensati per garantirti spostamenti più semplici e puntuali durante i mesi caldi. Dal 8 giugno al 11 settembre, ATB e TEB aggiornano il loro servizio, con corse frequenti e rinforzi strategici. Scopri come ottimizzare i tuoi viaggi e goderti al massimo la stagione estiva in città!

Bergamo. Con la chiusura estiva delle scuole Atb e Teb hanno comunicato i nuovi orari estivi del trasporto pubblico cittadino. Entrerà in vigore il prossimo 8 giugno e sarà valido fino a giovedì 11 settembre. Gli autobus. Da lunedì a venerdì le linee avranno una frequenza in media di una corsa ogni 20 minuti, con rinforzi negli orari di punta del mattino con corse ogni 15 minuti, eccetto il sabato. Vengono mantenute ogni 10 minuti circa le corse di linea 1 nella tratta dalla stazione a Città Alta e 20 minuti circa nella tratta dall’aeroporto a Città Alta, con intensificazione delle corse fra l’aeroporto e la stazione da lunedì a sabato tra le 6,30 e le 19,30 e nei giorni festivi tra le 10 e le 19. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Nuovo tabellone per Atb e Teb, ecco gli orari per l’estate

