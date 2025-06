Nuovo Punto di ascolto Anap | da oggi incontri con la psicologa

Sei un artigiano pensionato alla ricerca di supporto e ascolto? L'ANAP di Cesena, con oltre tremila iscritti, lancia un nuovo servizio gratuito presso la sede di Confartigianato in via Alpi: incontri con la psicologa Aurora Lombardo ogni venerdì mattina. Un'occasione per condividere, comprendere e trovare conforto nel proprio percorso di vita. Perché ascoltare è il primo passo verso il benessere e la serenità.

Anap cesenate, associazione degli artigiani pensionati di Confartigianato, a cui aderiscono oltre tremila iscritti, presieduta da Ivano Scarpellini e coordinata da Cristiana Suzzi, lancia da oggi un nuovo servizio. Si tratta del Punto di Ascolto gratuito per i soci Anap e Anos, presso la sede di Confartigianato di Cesena in via Alpi, tutti i venerdì dalle 9 alle 13, con la psicologa Aurora Lombardo. "Si tratta di un punto di ascolto – afferma il presidente Ivano Scarpellini - per migliorare la qualità della vita personale, familiare, lavorativa e sociale dei nostri pensionati. Il servizio gratuito è di supporto per affrontare disagi e sofferenze spesso causati da lutti, malattie, solitudine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo Punto di ascolto Anap: da oggi incontri con la psicologa

In questa notizia si parla di: Punto Ascolto Anap Psicologa

Nocera Superiore: nasce il Punto di Ascolto IFEL Campania - Nocera Superiore inaugura il punto di ascolto IFEL Campania, un'iniziativa mirata a semplificare l'accesso ai servizi comunali attraverso nuove tecnologie digitali.

Nuovo Punto di ascolto Anap: da oggi incontri con la psicologa - Anap cesenate, associazione degli artigiani pensionati di Confartigianato, a cui aderiscono oltre tremila iscritti, presieduta da Ivano Scarpellini e ... Riporta msn.com

Apre a Cesena un punto d’ascolto contro la solitudine e la depressione negli azniani - Prosegue l’affiancamento di Anap cesenate, associazione degli artigiani pensionati di Confartigianato, a cui aderiscono oltre tremila iscritti, ... Segnala corriereromagna.it

Punto d'Ascolto I Germogli - Il focus del progetto è l'attivazione di un Punto d’Ascolto all’interno del servizio Spazio Mamme. Il servizio è fornito da una psicologa esperta di violenza di genere, che sia di supporto a bambini ... Scrive savethechildren.it

Ascolto antiviolenza