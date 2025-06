Nuovo ponte vicino o lontano Regione e comitati cittadini viaggiano su binari paralleli

In un quadro di decisioni che coinvolgono cittadini e istituzioni, si discute del futuro del nuovo ponte tra Paderno d’Adda e San Michele. Un’opportunità per migliorare collegamenti e mobilità, ma anche una sfida per contenere i disagi e il traffico intenso, soprattutto di mezzi pesanti. La posizione di Mauro Piazza, sottosegretario regionale, evidenzia l’importanza di affrontare con attenzione le esigenze locali prima di procedere. La soluzione? Continua a leggere per scoprirlo.

Un nuovo ponte sia ferroviario sia stradale accanto all'attuale San Michele di Paderno d'Adda. Però mettendo prima mano alla viabilità, per limitare i disagi a quanti abitano nei paesi della zona, poiché un nuovo ponte lì comporterà l'aumento di traffico, soprattutto di mezzi pesanti, fino a quasi 5mila al giorno. È la posizione chiara del leghista lecchese Mauro Piazza, sottosegretario regionale all'Autonomia e con lui dei governanti della Lombardia. "La soluzione preferita è quella che prevede la costruzione di un ponte stradale e ferroviario parallelo all'attuale ponte San Michele, al fine di mantenere invariati gli attuali tracciati, sia stradale che ferroviario – spiega -.

