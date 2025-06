Nuovo parcheggio aeroportuale | il Comune acquisisce l' area ma non ci sono i soldi

Il futuro del nuovo parcheggio aeroportuale di Brindisi si fa sempre più incerto: il Comune ha acquisito l'area, ma manca il budget di 700mila euro per avviarlo e le complicazioni legali con un privato rallentano i progressi. Una sfida complessa che mette in discussione anche la realizzazione di un aeroporto comunale, lasciando la comunità in attesa di risposte concrete e soluzioni efficaci.

BRINDISI – Servirebbero 700mila euro per attivarlo. Ma l'amministrazione comunale non dispone di questa cifra. E poi c'è il problema del contenzioso con un privato, che si è opposto all'esproprio del suo terreno. Non sembra in discesa la strada per la realizzazione di un nuovo aeroporto comunale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Nuovo parcheggio aeroportuale: il Comune acquisisce l'area, ma non ci sono i soldi

In questa notizia si parla di: Parcheggio Aeroportuale Comune Acquisisce

Park abusivo all'ex Eden, chiuso e sequestrato il parcheggio di fronte all'aeroporto Marco Polo: c'erano 500 posti auto in più del previsto - TESSERA (VENEZIA) - In quel parcheggio ci sarebbero 500 posti auto in più rispetto a quanto pattuito. Lo ha stabilito una sentenza del Tar e per questo motivo, ieri, carabinieri e ... Scrive ilgazzettino.it

Aeroporto di Cagliari, apre il nuovo parcheggio a pagamento: 250 posti auto - Dopo l' eliminazione del parcheggio gratuito per due ore, e la recente aggiunta dell'app per pagare la sosta, l'aeroporto di Cagliari si arricchisce di un nuova area posteggio, nella zona di Santa ... Secondo msn.com

Nasce il maxi parcheggio dell’aeroporto del Salento: Aeroporti di Puglia compra area di 3 ettari di fronte allo scalo - In particolare per ampliare la capacità di parcheggio dell’aeroporto del Salento in vista della necessità di sviluppo delle attività a servizio dei voli e in previsione di un nuovo aumento ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Parcheggio Aeroporto di Napoli - Acquista Online e risparmia