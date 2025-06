Nuovo obiettivo Emre Yilmaz su FC 25 | ricchi premi in prestito ispirati al campione della eChampions League 2025!

Se sei pronto a vivere l'emozione di emulare il campione, non perdere il nuovo obiettivo ispirato a Emre Yilmaz su FC 25! Con quasi 30 giorni a disposizione, sfida te stesso per ottenere premi esclusivi in prestito e giocare come le leggende del calcio. Preparati a completare tutte le sfide e ad affermarti tra i migliori—il talento aspetta solo te!

È appena arrivato su FC 25 un nuovo obiettivo a tempo ispirato a Emre Yilmaz, fresco vincitore della eChampions League 2025! Hai quasi 30 giorni per completare tutte le sfide e ottenere premi incredibili in prestito (non scambiabili) che ti permetteranno di giocare come le leggende. Ecco una panoramica dei premi e delle sfide da completare: Riscaldamento Gioca una partita in qualsiasi modalità di Ultimate Team. Premi: Yashin Stelle del Futuro (93), Zé Roberto Eroi Fanta FC (94) eChampions League Vinci 2 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team schierando almeno 3 giocatori de LALIGA EA SPORTS titolari. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Nuovo obiettivo Emre Yilmaz su FC 25: ricchi premi (in prestito) ispirati al campione della eChampions League 2025!

In questa notizia si parla di: Premi Obiettivo Emre Yilmaz

Premi Strega e poeti. Obiettivo: "Sapere di più" - Tre i Premi Strega presenti nel programma: Mario Desiati, vincitore nel 2022, presenta "Malbianco", Edoardo Albinati, vincitore nel 2016 presenta "I figli dell’istante", Francesco Piccolo ... Scrive msn.com