Nuovo lago al Parco Nord | Oasi e aula a cielo aperto

Un’oasi di pace e natura nel cuore di Parco Nord: è stato inaugurato il nuovo lago naturalistico, un progetto atteso da decenni che arricchisce il paesaggio e promuove la biodiversità. Frutto di un investimento strategico e sostenibile, grazie al PNRR e alla visione dell’architetto Francesco Borrella, questa nuova area offre un’oasi ecologica e uno spazio all’aperto per studenti, cittadini e visitatori. Un passo importante verso un futuro più verde e biodiverso.

Un investimento in natura, per completare il disegno sognato mezzo secolo fa dall’architetto Francesco Borrella, il padre del Parco Nord. Ieri pomeriggio è stato inaugurato il nuovo lago naturalistico finanziato dal Pnrr grazie al coordinamento di Città Metropolitana. Il lago, che sorge subito dopo la cascina di via Clerici, ha una superficie di circa 6.400 metri quadri e una profondità massima di 4,50 metri ed è alimentato dal canale esistente. Sulle sponde sono state messe a dimora differenti specie di vegetazione acquatica e alla fine del nuovo sentiero si arriva a una struttura in legno per il birdwatching. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovo lago al Parco Nord: "Oasi e aula a cielo aperto"

