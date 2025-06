Nuovo laboratorio artistico per adulti a Meldola l' evento aperitivo a colori

a stimolare la creatività attraverso l'arte e il buon cibo. Un'occasione unica per lasciarsi ispirare, incontrare nuovi amici e scoprire il proprio talento artistico in un'atmosfera rilassante e colorata. Non perdere questa opportunità di vivere un’esperienza divertente e arricchente nel cuore di Meldola!

Mercoledì 11 giugno a Meldola viene organizzato un nuovo laboratorio artistico pensato per un pubblico adulto dall'illustratrice Laura Fuzzi. La serata, organizzata alla pizzeria Mandragola della città, prende il titolo "Aperitivo a colori" e punta a proporre un momento conviviale dedicato.

In questa notizia si parla di: Laboratorio Artistico Meldola Aperitivo

