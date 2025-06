Nuovo incidente e traffico bloccato allo svincolo Giostra La Fauci | L' amministrazione non mi ascolta

Un altro incidente blocca il traffico allo svincolo di Giostra, sollevando ancora una volta preoccupazioni e frustrazione tra i cittadini. Il vicepresidente del Consiglio comunale Giandomenico La Fauci si chiede: “Fino a quando?” Nonostante i ripetuti appelli, le risposte della nostra amministrazione rimangono insoddisfacenti. La sicurezza e la fluidità del traffico devono essere priorità assolute: è ora di agire concretamente per evitare ulteriori tragedie e disagi.

Ancora un incidente stradale allo svincolo di Giostra. "Fino a quando?" si chiede il vicepresidente del Consiglio comunale Giandomenico La Fauci che sulla questione era giĂ intervenuto con modesti risultati. "Oggi l’ennesimo incidente allo svincolo di Giostra - scrive l'esponente di Ora. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Nuovo incidente e traffico bloccato allo svincolo Giostra, La Fauci: "L'amministrazione non mi ascolta"

In questa notizia si parla di: Incidente Svincolo Giostra Fauci

