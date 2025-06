Nuovo ds Juve Paganini svela | Lui è quello che ha più possibilità di arrivare a Torino perchè conosce bene Comolli Il nome

Il mercato della Juventus si infiamma con il nome caldo del nuovo direttore sportivo, e le voci si fanno sempre più insistenti. Paganini, ospite esclusivo di JuventusNews24, svela chi potrebbe essere il protagonista di questa importante scelta, confidando un dettaglio che potrebbe fare la differenza: la sua conoscenza approfondita di Comolli. La pista sembra ormai delinearsi, e l’attesa cresce: chi sarà il prossimo volto dirigente a Torino?

fatto dal giornalista. Paganini è intervenuto in esclusiva a per parlare tra le altre cose anche della scelta del nuovo ds. Tra questi c’è anche l’ex Milan Massara: di seguito le sue dichiarazioni. PAGANINI – « Io direi che ad oggi, secondo me, quello che ha più possibilità è Massara perché comunque conosce bene Comolli, è comunque un profilo, come dicevi anche tu, a livello europeo, conosce il calcio italiano ed è uno che – lo abbiamo visto anche al Milan – sta molto in disparte, lavora ma non lo senti mai praticamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com