Nuovo contratto Stellantis Iveco Ferrari e Cnh 350 euro in più per 60mila lavoratori

Dopo mesi di negoziati serrati, un importante accordo arriva a beneficio di circa 60.000 lavoratori coinvolti da Stellantis, Iveco, Ferrari e Cnh. Con un incremento di 350 euro al mese, il nuovo contratto rappresenta un risultato significativo per i dipendenti delle aziende controllate da Exor, simbolo di una ripresa concreta e di un impegno condiviso tra sindacati e imprese. Questa intesa segna un passo avanti verso un futuro più stabile e promettente per tutto il settore automobilistico italiano.

Dopo sei mesi di trattativa, i sindacati e le aziende controllate da Exor Stellantis, Iveco, Ferrari e Cnh hanno trovato un accordo per la firma del nuovo contratto aziendale. Il documento è stato firmato presso l'Unione Industriali di Torino, città sede storica del gruppo Fiat, di cui facevano parte molte delle società coinvolte. L'aumento di stipendio e i nuovi vantaggi che derivano dal nuovo contratto riguarderanno circa 60mila dipendenti del gruppo Stellantis e delle altre aziende controllate dalla holding della famiglia Agnelli-Elkann. Il nuovo contratto di Stellantis. I dipendenti di Stellantis, Iveco, Ferrari e Cnh, tutte società controllate dalla holding della famiglia Agnelli-Elkann, Exor, riceveranno un sostanziale aumento dello stipendio nei prossimi anni.

