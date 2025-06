Nuovo botta e risposta fra Sola M5s e l' assessore Zamparelli sulla questione della tassa di soggiorno

Il dibattito sulla tassa di soggiorno si infiamma tra Sola del M5S e l’assessore Zamparelli: il consigliere annuncia una mozione per fermare l’aumento deciso dalla Giunta Masci. Una questione che divide la città e mette in evidenza le diverse visioni sul turismo e sulle risorse locali. La prossima seduta del consiglio si preannuncia cruciale, pronta a decidere il futuro delle tariffe e la sostenibilità di questa scelta.

Il consigliere comunale del M5s Paolo Sola fa sapere che nella prossima seduta del consiglio comunale sarà discusso l'ordine del giorno per chiedere un intervento sulla controversa decisione assunta di recente dalla Giunta Masci di aumentare le tariffe dell’imposta di soggiorno, con decorrenza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Nuovo botta e risposta fra Sola (M5s) e l'assessore Zamparelli sulla questione della tassa di soggiorno

In questa notizia si parla di: Sola Soggiorno Botta Risposta

Sola (M5s) attacca Cremonese sul cartellone eventi: "Aumenta la tassa di soggiorno per pagare i concerti spot" - Il consigliere comunale del M5S, Paolo Sola, ha scagliato un duro attacco contro l'assessore Alfredo Cremonese e la giunta Masci, criticando l'aumento della tassa di soggiorno destinato a finanziare concerti estivi.

Botta e risposta in Consiglio a Porto Sant'Elpidio: «L’aumento della tassa di soggiorno come mai non ha portato più turisti?» - Il botta e risposta è cominciato sui numeri in calo delle presenze ... Altra questione: l’aumento della tassa di soggiorno per il digital marketing: «Come mai non si è tradotto in ritorno turistico? - ... Segnala corriereadriatico.it

Incontro in terrazza Marta e Gianluca