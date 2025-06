nuovo assetto irplast il gruppo toppan da ieri è maggioranza gli obiettivi di sviluppo

Ieri mattina, l'annuncio ufficiale del nuovo assetto di Irplast ha suscitato entusiasmo e aspettative tra dipendenti e stakeholders. La multinazionale giapponese Toppan, ora maggioranza, punta a consolidare e ampliare gli obiettivi di sviluppo del leader nel settore dei film e nastri adesivi. È un capitolo importante per la crescita strategica dell'azienda e per il futuro dell'industria locale, aprendo nuove prospettive di innovazione e occupazione.

Ieri mattina lo stato maggiore della multinazionale giapponese Toppan, che ha rilevato la maggioranza delle quote di Irplast (operatore di rilievo del comparto del film, o nastro adesivo, se preferite), si è presentata ufficialmente ai dipendenti e alle autorità cittadine: il sindaco Mantellassi oltre a un paio di parlamentari, un dirigente sindacale regionale, rappresentanti di Confindustria e Flavio Bini, che dell'Irplast è stato l'artefice, a partire dalla nascita, a Capraia e Limite. Quella di ieri, per i manager nipponici, è stata una presa di contatto con una realtà nuova, che ha cercato di cominciare a capire, in base alla tradizione di cortesia giapponese.