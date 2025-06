Nuovo allenatore Juve | Guardalà svela chi siederà sulla panchina bianconera nella prossima stagione Annuncio sul tecnico

Il futuro della Juventus si fa sempre più interessante: tra rumors e conferme, il nome del nuovo allenatore bianconero sta dominando le discussioni. Giovanni Guardalà, in collegamento con Sky Sport 24, ha svelato dettagli importanti, alimentando l’attesa dei tifosi. Ma chi siederà sulla panchina della Signora nella prossima stagione? Restate con noi, perché la risposta definitiva sta per arrivare.

Nuovo allenatore Juve: chi siederà sulla panchina bianconera nella prossima stagione? Il giornalista Giovanni Guardalà ha fatto questo annuncio. Chi sarà l’allenatore della Juve nella prossima stagione? A Sky Sport 24, in collegamento, l’inviato Giovanni Guardalà ha confermato le sensazioni degli ultimi giorni sulla permanenza di Igor Tudor. Ecco cosa ha detto. GUARDALA ‘ – «Su Kolo Muani c’è ottimismo per il Mondiale per Club e poi si vedrà. Tudor conosce il gruppo, lo apprezza e lo ha comunicato ai vertici. Per me resterà alla Juventus». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com