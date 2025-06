Nuovo allenatore Inter Tuttosport la virata su Chivu dopo lo schiaffo dal Como | ecco com’è andata

L'Inter cambia rotta: dopo lo schiaffo dal Como, la scelta di Chivu come nuovo allenatore segna una svolta decisiva. La redazione di Tuttosport svela i retroscena che hanno portato alla virata, tra tentativi di convincere Fabregas e incontri strategici. Ma come si è arrivati a questa decisione? Ecco tutte le tappe di un cambio di marcia che potrebbe rivoluzionare il futuro nerazzurro.

per la scelta del successore di Inzaghi. Tuttosport ripercorre le tappe che hanno portato alla scelta di Chivu come nuovo allenatore dell' Inter dopo l' addio di Inzaghi. NUOVO ALLENATORE INTER – « Mercoledì l'Inter ha cercato di fare breccia in Fabregas, fra telefonate e incontri londinesi, ma ieri mattina, anziché ricevere notizie di apertura da parte dello spagnolo, ha ottenuto un comunicato di netta chiusura del Como e del suo presidente Suwarso. Evidentemente Fabregas che ha quote nel Como, un contratto fi no al 2028 con un ingaggio da 5 milioni, ha scelto di proseguire la sua crescita professionale sul Lago, senza andare alla rottura (così come accaduto anche per Roma e Bayer Leverkusen).