Nuovo allenatore Atalanta scelto il sostituto di Gasperini | ecco chi assumerà la guida della squadra bergamasca I dettagli

L’Atalanta trova il suo nuovo timoniere: dopo un breve ma acceso confronto, è stato scelto Ivan Juric come nuovo allenatore, pronto a rilanciare la squadra bergamasca nella prossima stagione. Il tecnico croato, fresco di esperienza tra Roma e Southampton, firma un contratto biennale, portando nuova energia e determinazione in un club ambizioso. La sfida ora è quella di riscrivere i successi della Dea sotto la guida di Juric, annunciando un capitolo entusiasmante.

Come riportato da Sky Sport, sarà Ivan Juric il nuovo allenatore dell' Atalanta nella prossima stagione. Contratto biennale per il tecnico croato, reduce da una stagione da incubo con Roma e Southampton in Premier League. Dopo il ballottaggio degli ultimi giorni, Juric è stato preferito all'ex Juventus Thiago Motta. L'Atalanta vuole dare continuità al progetto di Gasperini affidando la panchina ad un suo allievo.

