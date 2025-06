Nuovo accesso a Medicina infermieri | Garantire qualità della formazione

Il mondo della sanità si prepara a un importante cambiamento: il nuovo accesso a Medicina mira a garantire una formazione di qualità per gli infermieri e rafforzare il ruolo fondamentale delle professioni infermieristiche. La Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche (Fnopi) sottolinea l’urgenza di un dialogo più aperto tra istituzioni e professionisti per plasmare un futuro sanitario più efficace e competente. È fondamentale che questa riforma sia accompagnata da un dialogo costruttivo, affinché...

"Ora più che mai è necessario che le istituzioni interloquiscano con le professioni infermieristiche". La Federazione nazionale ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) interviene all'indomani della firma del Decreto ministeriale n. 418 del 30-05-2025 recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina.

Accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo: addio al numero chiuso tradizionale, semestre filtro e graduatoria nazionale. Le novità - Il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, rivoluziona l'accesso alle facoltà di medicina, odontoiatria e veterinaria, introducendo il semestre filtro e la graduatoria nazionale.

Riforma accesso a Medicina. Fnopi: “Necessaria interlocuzione con Istituzioni per garantire la qualità della formazione in Infermieristica” - La Federazione apprezza gli “sforzi” fatti per “attenuare l’impatto del trasferimento di studenti in sovrannumero”, ma – sottolinea - la priorità deve rimanere quella di garantire standard di qualità ... Lo riporta quotidianosanita.it

Medicina senza test d’ingresso dal 2025/26: arriva il Semestre aperto con tre esami nazionali. Cosa è previsto. DECRETO - Il Ministro dell'Università Anna Maria Bernini ha firmato il decreto di attuazione della riforma che rivoluziona l'accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria già dal prossimo ... orizzontescuola.it scrive

Pubblicate le date per l’accesso a Medicina, Infermieristica e Professioni Sanitarie a.a. 2025/2026 - Questa comunicazione vuole garantire un’adeguata informazione agli studenti ... delle prove Le modalità operative e i programmi delle prove per i vari corsi—Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e ... Riporta nursetimes.org

