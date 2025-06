Nuovi sensi unici e parcheggi a disco orario A Biassono la protesta viaggia sui social

A Biassono, i nuovi sensi unici e i parcheggi a disco orario stanno scatenando una vivace protesta sui social. La rivoluzione nella viabilità, sancita dalla delibera del 3 giugno, sta trasformando il centro storico, suscitando reazioni tra cittadini e commercianti. Una svolta che promette miglioramenti, ma anche sfide, e ora le opinioni si moltiplicano: quali saranno i prossimi passi per questa importante rivoluzione urbana?

Rivoluzione nella viabilità a Biassono. Con la delibera adottata il 3 giugno - la numero 46 intitolata "Atto di indirizzo per variazione della viabilità nel centro storico e vie ad esso connesse" - la Giunta ha introdotto cambiamenti significativi alla circolazione nel cuore della cittadina.

