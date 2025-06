Nuovi possibili tagli in Rai | “A rischio cancellazione i programmi di Marzullo Strabioli Luisella Costamagna”

L’attesa dei nuovi palinsesti Rai sta alimentando un mix di speranze e timori tra i telespettatori. Tra le voci più insistenti, quella di possibili cancellazioni di programmi in terza serata, condotti da figure come Gigi Marzullo, Monica Setta e Luisella Costamagna. La Rai potrebbe mettere in discussione alcune delle trasmissioni più amate, aprendo un capitolo di novità o di addii. Ecco cosa c’è da sapere sui potenziali cambiamenti imminenti.

In attesa dei Palinsesti Rai, che saranno presentati a inizio luglio, alcuni programmi pare che rischino la chiusura. Si tratterebbe di alcune trasmissioni in terza serata, come tutte quelle condotte da Gigi Marzullo, ma anche di Monica Setta e Luisella Costamagna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Programmi Marzullo Luisella Costamagna

Terremoto Rai, pioggia di programmi cancellati: salta anche Gigi Marzullo. Il retroscena - Terze serate cancellate e tagli al daytime domenicale: Gigi Marzullo perde quattro programmi, fuori anche Costamagna, Setta e Strabioli. Scopri di più ... Riporta libero.it

Luisella Costamagna, chi è: età, figlio, marito, carriera, Ballando con le Stelle. La giornalista ospite stasera di Cartabianca - Costamagna, nata nella provincia di Torino ... Show – Raccontando e Buon pomeriggio a cui poi seguiranno numerosi programmi sia per Rai che per La7 collaborando anche con Myrta Merlino. Scrive ilmessaggero.it

LUISELLA COSTAMAGNA, INFORTUNIO A BALLANDO CON LE STELLE/ “Volevo ritirarmi perchè…” - Luisella Costamagna arriva nello studio di Oggi è un altro giorno nel corso della puntata del 31 ottobre con le stampelle accompagnata da Simone Di Pasquale. “Come stai?“, chiede Serena Bortone. ilsussidiario.net scrive

Cinema Tv e molestie: il caso di Serena Bruni