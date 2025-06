Nuovi indizi a Monsummano Terme | possibili altre vittime degli omicidi

Nuovi indizi a Monsummano Terme scuotono le indagini sugli omicidi delle cittadine romene, Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas. La scoperta di elementi nella casa di Vasile Frumuzache suggerisce che potrebbero esserci altre vittime sconosciute. Le autorità sono ora impegnate a far luce su un caso che potrebbe rivelarsi più complesso e inquietante del previsto, aprendo nuovi scenari di indagine e preoccupazione nella comunità locale.

Nuovi indizi trovati nella perquisizione a casa di Vasile Frumuzache, a Monsummano Terme (Pistoia), fanno ipotizzare agli inquirenti di Prato che possano esserci altre vittime oltre ai due casi scoperti finora. Lo si apprende ai margini delle indagini sugli omicidi delle cittadine romene date per scomparse, Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas. Gli investigatori pensano che le vittime potrebbero essere più di due proprio per questi nuovi segnali recepiti nel prosieguo delle indagini. Intanto domani mattina ci sarà udienza di convalida del 32enne sul decreto di fermo in carcere per omicidio e soppressione di cadavere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuovi indizi a Monsummano Terme: possibili altre vittime degli omicidi

