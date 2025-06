Nuovi controlli per tutelare salute e ambiente nell’area della Sacci

Per garantire un futuro più sano e sostenibile, sono stati avviati nuovi controlli nell’area della Sacci in Casentino. La richiesta, avanzata dal sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini, sottolinea l’urgenza di una valutazione approfondita della situazione dell’ex cementificio vicino a Corsalone. Questi interventi rappresentano un passo fondamentale per proteggere ambiente e salute dei cittadini, assicurando un impegno concreto nel rispetto del territorio.

Arezzo, 6 giugno 2025 – in Casentino. A richiederli è il sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini che, intervenendo in merito alla situazione dell'ex cementificio situato in prossimità dell'abitato di Corsalone, ha indirizzato una comunicazione ad Asl Toscana Sud Est, Arpat Arezzo e Comune di Bibbiena per ribadire l'urgenza di effettuare una valutazione generale della zona per scongiurare la presenza di eventuali materiali pericolosi, adottando poi i necessari provvedimenti per la piena messa in sicurezza senza ulteriori indugi.

