nuovi controlli contro il lavoro nero scoperti quattro operai irregolari

Nuovi controlli contro il lavoro nero scoperte quattro irregolarità tra operai di un cantiere in provincia di Catania. Nell’ambito dell’iniziativa nazionale "Operazione Stop", ispettori del Inl Sicilia hanno svelato gravi irregolarità che mettono a rischio i diritti dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro. Durante l’ispezione, sono state riscontrate violazioni che richiedono interventi immediati per tutelare chi opera nel settore edile.

Nell’ambito della campagna nazionale "Operazione Stop", una squadra di ispettori ordinari e tecnici del contingente Inl Sicilia in servizio a Catania ha rilevato gravi irregolarità in un cantiere attivo in un paese della provincia etnea. Durante l'accesso ispettivo, sono state rilevate. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it