Nuovi cantieri | modifiche alla viabilità e alla sosta in via Lame

Nuovi cantieri stanno trasformando via Lame, con modifiche alla viabilità e alla sosta che rivoluzioneranno il traffico locale. All’incrocio con via Marconi e via Riva di Reno, una grande opera stradale prenderà forma, riducendo la strada a una corsia e introdurrendo un senso unico verso la periferia. La sosta sarà vietata, ma rimarranno percorsi alternativi e servizi essenziali. Queste novità rappresentano un passo importante per il miglioramento della mobilità urbana.

RASSEGNA STAMPA LOCALE