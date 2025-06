Nuove immagini sul sequestro dell' imprenditore di Rivoli a New York | immortalato anche mentre fa sesso

Nuove immagini e filmati emergono nel caso di sequestro e torture dell’imprenditore Michael Carturan a New York, aggiungendo dettagli scioccanti alla vicenda. Dopo il video in cui si vedeva mentre cucinava crack in una friggitrice, si aggiungono ora scatti compromettenti che lo ritraggono anche in atteggiamenti intimi. La scoperta di questi elementi rivela un quadro ancora più inquietante e complesso, lasciando il pubblico senza parole.

Nuovi filmati e foto, dopo il video che lo immortalava mentre cuoceva crack in una friggitrice, sono stati acquisiti dalla testata statunitense Tmz sul caso di sequestro e torture avvenuto lo scorso maggio 2025 a New York ai danni dell'imprenditore 28enne di Rivoli Michael Carturan.

Video di Michael Carturan di Rivoli che cucina crack in una friggitrice durante il sequestro e le torture a New York Partecipa alla discussione

BITCOIN, cosa c'è dietro il SEQUESTRO dell'italiano CARTURAN a NEW YORK