Nuova vita per il casello dell’ex ferrovia Santarcangelo-Urbino ospiterà persone senza dimora

Un nuovo inizio si apre nel cuore di Santarcangelo, dove il casello dell’ex ferrovia si trasforma in un rifugio di speranza per chi ne ha più bisogno. Completati i lavori, questa struttura diventerà un faro di solidarietà e reinserimento sociale grazie al progetto di housing first, offrendo una seconda possibilità a persone senza dimora. L’inaugurazione, prevista per giovedì 12 giugno alle 16, segna un passo importante verso una comunità più inclusiva e solidale.

