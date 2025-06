Nuova Toyota Aygo X Hybrid | la compatta ibrida pensata per la città

Scopri la rivoluzione urbana con la nuova Toyota Aygo X Hybrid, la city car compatta e audace che unisce stile, sostenibilità e tecnologia avanzata. Con il suo sistema full hybrid, questa vettura rappresenta l’evoluzione più pulita e innovativa nel segmento A, pensata per conquistare le strade di tutta Europa. Pronta a cambiare il modo di muoversi in città, la Aygo X Hybrid ti aspetta per un’esperienza di guida intelligente e rispettosa dell’ambiente.

(Adnkronos) – Toyota rinnova la sua city car più audace: la nuova Aygo X Hybrid segna un'evoluzione decisa nel segmento A, introducendo per la prima volta la tecnologia full hybrid tra i modelli più compatti della gamma. La nuova Toyota Aygo X si presenta come la non plug-in più pulita in Europa. Realizzata su piattaforma GA-B, . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova.

In questa notizia si parla di: Toyota Aygo Hybrid Compatta

