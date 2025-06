Nuova posizione in risposta | così Sinner fa paura anche sul rosso

Sinner si conferma sempre più sicuro e deciso, mettendo paura anche sul rosso. A Parigi, l'azzurro dimostra un’aggressività crescente, avanzando in campo per dominare lo scambio. I risultati sono evidenti, ma ora arriva il vero banco di prova: Djokovic e Alcaraz. La sfida è aperta e promette emozioni ad alta tensione. Resta sintonizzato per scoprire come si evolverà questa battaglia epica.

Jannik Sinner guarda avanti: “Cerco sempre di migliorare”. E spiega la nuova posizione in risposta - Jannik Sinner continua a brillare al Roland Garros 2025! Con una vittoria netta su Rublev, l'azzurro avanza nei quarti di finale, dimostrando che la sua sete di miglioramento è inarrestabile.

Primo game vinto a zero da Sinner, il nono. Siamo 5-4. Adesso è il momento di cambiare qualcosa in risposta: la posizione, la parabola, togliere ADESSO i riferimenti a Carlos, a meno che non serva così bene da essere ingiocabile #Sinner #Alcaraz Partecipa alla discussione

Alla vigilia della sfida infinita contro Sinner, #Alcaraz è stato stuzzicato ancora una volta sul loro rapporto. In particolare gli è stato chiesto del comportamento nel rapporto di stop forzato del rivale: “#Sinner ha detto qui di essersi sentito un po’ deluso da alcuni Partecipa alla discussione

