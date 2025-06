Nuova fiamma?

L’estate 2025 di Stefano De Martino si accende di glamour e mistero, alimentando gossip e sussurri tra i suoi fan. Avvistato in Sardegna su uno yacht di lusso con una giovane bionda, il conduttore trova nuovamente il centro dell’attenzione sulla sua vita privata. Tra sguardi intriganti e sorrisi enigmatici, Stefano scherza sul matrimonio, ma il cuore degli appassionati batte più forte che mai, pronti a scoprire cosa riserva il futuro.

L ’estate 2025 di Stefano De Martino si tinge di glamour e gossip. Il popolare conduttore, reduce dal successo di Affari Tuoi, è stato avvistato in Sardegna, a bordo di uno yacht di lusso, in compagnia di una giovane donna bionda. Le foto, diffuse dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, hanno acceso i riflettori sulla vita privata dell’ ex marito di Belen Rodriguez, alimentando la curiosità tra i fan. Stefano De Martino scherza sul matrimonio con Belén: «Lo sto ancora pagando» X Leggi anche › Stefano De Martino e Angela Nasti coppia? Il gossip impazza. E spunta un video Stefano De Martino in barca con la sua nuova fiamma. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nuova fiamma?

