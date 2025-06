Nuova denuncia per il trapper Baby Touché | danneggiamenti e minacce in piscina nel Padovano

Un'estate movimentata nel padovano: il trapper Baby Touché si trova al centro di una nuova denuncia per danneggiamenti e minacce in piscina. Il gestore racconta con frustrazione come gruppi di giovani, desiderosi di usare le sdraio senza pagare, abbiano reso difficile l’intervento delle forze dell’ordine. Una vicenda che solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza e sul rispetto delle regole nei luoghi pubblici, lasciando tutti con un’amara riflessione.

Il racconto del gestore: "Volevano le sdraio senza pagare, anche i carabinieri hanno faticato a mandarli via".

In questa notizia si parla di: Denuncia Trapper Baby Touché